Уряд спростив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни

У Кабміні змінили порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни, повідомляє очільниця уряду Юлія Свириденко.

Зокрема, статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади.

Також розширено перелік підстав для його отримання — серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну.

"Сьогодні понад 412 тисяч дітей вже мають такий статус. Але дітей, які постраждали від війни — набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини", — зазначає Премёєр-міністерка України.