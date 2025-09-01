Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Політика

Уряд спростив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни

Також розширено перелік підстав для отримання статусу.

Уряд спростив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: телеграм Юлії Свириденко

У Кабміні змінили порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни, повідомляє очільниця уряду Юлія Свириденко.

Зокрема, статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади.  

Також розширено перелік підстав для його отримання — серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну.

"Сьогодні понад 412 тисяч дітей вже мають такий статус. Але дітей, які постраждали від війни — набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини", — зазначає Премёєр-міністерка України.
