Уряд спростив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни

У Кабміні змінили порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни, повідомляє очільниця уряду Юлія Свириденко.
Зокрема, статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади.
Також розширено перелік підстав для його отримання — серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну.
"Сьогодні понад 412 тисяч дітей вже мають такий статус. Але дітей, які постраждали від війни — набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини", — зазначає Премёєр-міністерка України.
- Від початку повномасштабного вторгнення в Україні через російські міни постраждали 1 265 цивільних, з них – 127 дітей.