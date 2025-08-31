Путін і прем’єр Словаччини проведуть зустріч у Китаї

Президент Росії Володимир Путін найближчими днями проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час візиту до Китаю, пише Euractiv.

Фіцо прибуде до Пекіна на парад 3 серпня, присвячений завершенню Другої світової війни в азійському театрі воєнних дій. У цей час Путін перебуватиме в китайському місті Тяньцзінь, де бере участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, та має сидіти поруч із головою КНР Сі Цзіньпіном на параді в Пекіні.

Фіцо залишається одним із небагатьох лідерів ЄС, які підтримують регулярні контакти з Путіним після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Він неодноразово критикував політику Євросоюзу щодо підтримки Києва та виступав проти скорочення імпорту енергоносіїв із Росії.