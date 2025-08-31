Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Політика

Путін і прем'єр Словаччини проведуть зустріч у Китаї

У КНР пройдуть заходи з нагоди річниці закінчення Другої світової війни.

Путін і прем’єр Словаччини проведуть зустріч у Китаї
Роберт Фіцо і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін найближчими днями проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час візиту до Китаю, пише Euractiv.

Фіцо прибуде до Пекіна на парад 3 серпня, присвячений завершенню Другої світової війни в азійському театрі воєнних дій. У цей час Путін перебуватиме в китайському місті Тяньцзінь, де бере участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, та має сидіти поруч із головою КНР Сі Цзіньпіном на параді в Пекіні.

Фіцо залишається одним із небагатьох лідерів ЄС, які підтримують регулярні контакти з Путіним після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Він неодноразово критикував політику Євросоюзу щодо підтримки Києва та виступав проти скорочення імпорту енергоносіїв із Росії.

  • Словаччина значною мірою залежить від російського газу. У травні цього року Фіцо всупереч позиції Брюсселя відвідав Москву, де взяв участь у параді Перемоги на Червоній площі.
