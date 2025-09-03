Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаПолітика

Зеленський: будемо говорити із партнерами про необхідність заходів тиску на РФ

Сьогодні передбачені діалоги із Данією та Францією, а також саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії.

Зеленський: будемо говорити із партнерами про необхідність заходів тиску на РФ
Ліквідація наслідків російського удару
Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній обстріл РФ, і зазначив, що Україна контактуватиме із партнерами про необхідність заходів тиску на РФ.

"Саме про необхідність сильних заходів тиску будемо говорити з партнерами цими днями. Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США", – написав він у телеграмі і наголосив, що на кожен російський удар потрібна реальна відповідь.Президент також зазначив, що екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару. 

Основними мішенями РФ сьогодні була цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та житловий сектор. 

"За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж. Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", – повідомив Зеленський. 

  • Сьогодні вночі ППО знешкодила 451 ворожу ціль. Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння уламків на 14 локаціях.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies