Зеленський: будемо говорити із партнерами про необхідність заходів тиску на РФ

Сьогодні передбачені діалоги із Данією та Францією, а також саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії.

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній обстріл РФ, і зазначив, що Україна контактуватиме із партнерами про необхідність заходів тиску на РФ.

"Саме про необхідність сильних заходів тиску будемо говорити з партнерами цими днями. Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США", – написав він у телеграмі і наголосив, що на кожен російський удар потрібна реальна відповідь.Президент також зазначив, що екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару.

Основними мішенями РФ сьогодні була цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та житловий сектор.

"За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж. Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", – повідомив Зеленський.