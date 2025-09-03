Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Метте Фредеріксен: не думаю, що Путін зупинить цю війну, поки його не змусять це зробити

Премʼєр-міністерка Данії вважає, що Україні слід надавати всю підтримку, яку необхідно.

Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала мирні переговори з Росією під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає Укрінформ.

“Як європейці ми не повинні бути наївними. Якщо Росія зможе захопити хоча б шматок території вона на цьому не зупиниться. Путін хоче набагато більше, і тут всі мають це чудово усвідомлювати. Я не думаю, що Путін зупинить цю війну, поки його не змусять це зробити. Саме тому ми маємо збільшувати тиск на Росію. Ми маємо надавати Україні всю підтримку, яку необхідно”, - зазначила Фредеріксен.

Премʼєр-міністерка Данії нагадала, що Росія отримує підтримку від Ірану, Білорусі, Північної Кореї та Китаю.

Вона зауважила, що Україна захищає Європу від російської агресії, але продемонструвала готовність до перемовин. Водночас Путін не виявив жодного бажання до миру, продовжує криваву війну в Україні, і йому не можна довіряти.

Фредеріксен наголосила, що підтримка України означає не лише надання більшої кількості зброї та боєприпасів, та продовження тиску на Росію через нові санкції.

Премʼєрка Данії також запевнила, що її країна та союзники готові працювати над безпековими гарантіями для України, а також підтримують шлях України до членства в Євросоюзі.
