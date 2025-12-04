BBC: Умєров зустрінеться з Віткоффом сьогодні у Флориді

Сьогодні голова української переговорної делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров зустрінеться з американським спецпредставником Стівом Віткоффом у Маямі. Про це з посиланням на Білий дім пише BBC.

Зустріч з Умєровим відбудеться після того, як у вівторок Віткофф і зять президента Джаред Кушнер п'ять годин спілкувався з Владіміром Путіним. Американський президент Дональд Трамп за результатами цих переговорів повторив тезу про те, що Путін "хотів би закінчити війну".

За його словами, саме таке враження склалося в його переговорників.

Деталей про московські перемовини небагато. У Кремлі заявляли, що ключовим питанням було те, чи матиме Україна право вступити до НАТО.

Учора український президент повідомив про те, що переговорна група в Брюсселі обговорить процес укладання мирної угоди з європейськими партнерами. Україна наполягає, що для справедливого миру необхідна участь країн Євросоюзу. Такої ж думки притримуються і в Брюсселі.

Попередня зустріч американської і української делегацій проходила у Флориді минулими вихідними. Про її результати офіційних повідомлень небагато: президент сказав, що питання територій обговорювали понад шість годин. До чого дійшли і чи дійшли взагалі – офіційно не коментують.

До того українці і американці зустрічалися тижнем раніше, в Женеві. Тоді українську переговорну групу ще очолював Андрій Єрмак.

Перемовини почалися після того, як Штати передали до Києва план на 28 пунктів, який, на їхню думку, має зупинити війну. Серед його пунктів (згідно з даними ЗМІ, оскільки офіційно його не показували) – заборона на вступ України до НАТО, визнання Криму, Донецької і Луганської областей російськими. Окуповані частини Запорізької і Херсонськоґ областей теж мають залишитися росіянам.

Після того, як Штати запропонували цей план, український президент заявив про ризик втрати ключового партнера. Він сказав, що намагатиметься схилити позицію на бік України. Після цього й відбувся перший раунд переговорів у Женеві і другий – у Флориді. Нинішня зустріч буде вже третім раундом перемовин.