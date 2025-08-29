«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський і президент Євроради обговорили гарантії безпеки і фінансування української «оборонки»

Український президент повідомив, що очікує невдовзі на прогрес у питанні членства України в ЄС.

Зеленський і президент Євроради обговорили гарантії безпеки і фінансування української «оборонки»
Володимри Зеленський і Антоніу Кошта
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою

Глава держави наголосив, що Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів задля припинення війни. «Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність із боку Росії. Саме тому має бути тиск. Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним», - сказав Зеленський.

Президенти також обговорили напрацювання гарантій безпеки. «Зараз триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів. Гарантії складатимуться з трьох блоків. Однією з основних ми бачимо членство України у Євросоюзі. Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні», - додав глава держави.

Зеленський і Кошта говорили про додаткове фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE і PURL. «Антоніу готовий сприяти тому, щоб зробити ці інструменти ще більш ефективними. Домовилися про зустріч найближчим часом», - зауважив глава держави.
﻿
