Право

Нацполіція викрила схему розкрадання 3,1 млн грн у "Київводоканалі"

ЇЇ організував засновник товариства, яке постачало реагенти для питної води "міським водоканалам".

Нацполіція викрила схему розкрадання 3,1 млн грн у “Київводоканалі”

Слідчі поліції викрили схему заволодіння майже 3,1 мільйонів гривень “Київводоканалу”, повідомили у Головному слідчому управлінні Нацполіції України.

Засновник товариства, яке постачало реагенти для питної води “міським водоканалам”, організував схему: замість імпортної продукції фактично постачалася вітчизняна, значно дешевша.

До реалізації він залучив директора підконтрольного товариства, водіїв та інших працівників. Для легалізації підміни підроблювали документи про походження товару ‒ у фальшивих паперах зазначалося, що країна-виробник Угорщина. 

Завдяки цьому реагенти постачалися за цінами, значно вищими за реальну вартість української продукції.

Унаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн. грн., що підтверджено судовою економічною експертизою.

Схему викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Збитки підтверджено експертизою. Слідчі поліції повідомили про підозру організаторові та трьом учасникам організованої групи у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їм інкримінується службове підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України), що карається обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває: правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди злочинної діяльності та встановлюють причетних осіб. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що у Київській області оголосили 42 підозри через понад 468 млн грн збитків. Йдеться про розкрадання бюджетних грошей, незаконну передачу землі і протиправні виплати компенсації.
