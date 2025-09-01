На Київщині інженер лісового господарства допустив виробку цінних дерев на понад мільйон гривень

Йому загрожує покарання 5 років за гратами.

Працівника одного з лісових господарств держпідприємства "Ліси України" в Київській області підозрюють у тому, що він допустив вирубку деревини цінних порід на більш ніж 1,1 мільйона гривень.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Слідчі ДБР виявили цей факт під час розслідування справи щодо завдання шкоди довкіллю. Вони встановили, що інженер лісового господарства у червні 2023 року недбало поставився до виконання своїх обовʼязків. Посадовець не перевірив план рубки ділянки, вік деревини, наявність дозволів на рубку, проте надав незаконний дозвіл на вирубку 137 дерев віком понад 90 років.

Згідно з висновками експертів незаконна рубка деревини цінних порід завдала матеріальної шкоди державі на суму понад 1,1 млн грн.

Фігуранту повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Документування протиправної діяльності відбувалося за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в Київській області.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.