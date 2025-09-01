Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаПраво

На Київщині інженер лісового господарства допустив виробку цінних дерев на понад мільйон гривень

Йому загрожує покарання 5 років за гратами.

На Київщині інженер лісового господарства допустив виробку цінних дерев на понад мільйон гривень

Працівника одного з лісових господарств держпідприємства "Ліси України" в Київській області підозрюють у тому, що він допустив вирубку деревини цінних порід на більш ніж 1,1 мільйона гривень.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Слідчі ДБР виявили цей факт під час розслідування справи щодо завдання шкоди довкіллю. Вони встановили, що інженер лісового господарства у червні 2023 року недбало поставився до виконання своїх обовʼязків. Посадовець не перевірив план рубки ділянки, вік деревини, наявність дозволів на рубку, проте надав незаконний дозвіл на вирубку 137 дерев віком понад 90 років.

Згідно з висновками експертів незаконна рубка деревини цінних порід завдала матеріальної шкоди державі на суму понад 1,1 млн грн.

Фігуранту повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Документування протиправної діяльності відбувалося за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в Київській області.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies