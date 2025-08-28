Суддя з Одещини, який допомагав уникнути мобілізації, зобов'язався перерахувати 1 млн грн на ЗСУ

Його засудили до 6 років позбавлення волі, але звільнили з випробувальним терміном на 3 роки.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду з суддею Білгород-Дністровського суду Одещини Олександром Боярським, який допомагав чоловікам уникати мобілізації. Його засудили до 6 років позбавлення волі, але звільнили з випробувальним терміном на 3 роки.

Про це пише центр журналістських розслідувань Nikcenter.

Зазначається, що Боярський зобов’язався перерахувати 1 млн грн на потреби Сил оборони України, внесені за нього в якості застави. Крім того, суд конфіскував гроші, що зберігалися на його банківських рахунках.

Раніше встановили, що суддя ухвалював рішення у цивільних справах про розірвання шлюбу так, щоб матір позбавляли батьківських прав, а дитина залишалася з батьком. Це давало чоловікам статус єдиного опікуна, право на відстрочку від мобілізації та можливість виїзду за кордон. Загалом виявили 364 подібні рішення.

Раніше СБУ та НАБУ викрили в Білгород-Дністровському суді масштабну схему ухвалення таких рішень, які дозволяли не лише уникати мобілізації, а й легально виїжджати за кордон.