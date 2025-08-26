Правоохоронців, військових і цивільних на Одещині підозрюють у переправці чоловіків за кордон

Вартість такого "пакету послуг" становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи.

Правоохоронці повідомили, що викрили на Одещині схему переправки військовозобовязаних чоловіків за кордон, яку організували правоохоронці, військовослужбовці та цивільні.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Встановили, що організоване угруповання діяло у області упродовж 2024–2025 років. "Робота" учасників схеми полягала у забезпеченні незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Схема працювала у напрямку невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Учасники групи розподілили ролі між собою. Одні займалися пошуком клієнтів та їх вербуванням через спеціально створені канали у месенджерах, інші - організовували транспортування до прикордонної смуги, забезпечували маршрути незаконного перетину та контакти із співучасниками на території Молдови.

Вартість такого "пакету послуг" становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи. Для військовозобов’язаних забезпечували перевезення до кордону, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід на території іншої держави.

Задокументували неодноразові факти організації незаконного переправлення. Наразі кільком військовослужбовцям прокурори повідомили про підозру в організації та замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332, КК України). Суд обрав їм заставу із покладенням процесуальних обов’язків. Щодо організатора групи, який перебуває за межами України, готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюють повне коло учасників угруповання, у тому числі цивільних посередників та осіб, які сприяли організації незаконних маршрутів. Планують повідомити нові підозри, а також змінити раніше повідомлені із урахуванням зібраних доказів.