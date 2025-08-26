Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаПраво

Правоохоронців, військових і цивільних на Одещині підозрюють у переправці чоловіків за кордон

Вартість такого "пакету послуг" становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи.

Правоохоронців, військових і цивільних на Одещині підозрюють у переправці чоловіків за кордон
На Одещині викрили схему переправлення чоловіків
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили, що викрили на Одещині схему переправки військовозобовязаних чоловіків за кордон, яку організували правоохоронці, військовослужбовці та цивільні.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. 

Встановили, що організоване угруповання діяло у області упродовж 2024–2025 років. "Робота" учасників схеми полягала у забезпеченні незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Схема працювала у напрямку невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Учасники групи розподілили ролі між собою. Одні займалися пошуком клієнтів та їх вербуванням через спеціально створені канали у месенджерах, інші - організовували транспортування до прикордонної смуги, забезпечували маршрути незаконного перетину та контакти із співучасниками на території Молдови.

Вартість такого "пакету послуг" становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи. Для військовозобов’язаних забезпечували перевезення до кордону, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід на території іншої держави.

Задокументували неодноразові факти організації незаконного переправлення. Наразі кільком військовослужбовцям прокурори повідомили про підозру в організації та замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332,  КК України). Суд обрав їм заставу із покладенням процесуальних обов’язків. Щодо організатора групи, який перебуває за межами України, готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюють повне коло учасників угруповання, у тому числі цивільних посередників та осіб, які сприяли організації незаконних маршрутів. Планують повідомити нові підозри, а також змінити раніше повідомлені із урахуванням зібраних доказів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies