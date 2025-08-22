«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаПраво

На Донеччині посадовець військової частини виписав фіктивних бойових доплат на 2 млн грн

Підлеглі, які до повномасштабного вторгнення служили артистом та музикантом оркестру частини, незаконно отримували по 100 тисяч гривень щомісяця.

На Донеччині посадовець військової частини виписав фіктивних бойових доплат на 2 млн грн

У Донецькій області працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з відділів тилового забезпечення військової частини, який здійснював фіктивні виплати за нібито участь у бойових діях.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Він організував незаконне нарахування додаткових виплат підлеглим, що фактично не брали участі у бойових діях.

Підозрюваний пообіцяв двом військовослужбовцям не відправляти їх на фронт, залишивши при частині для виконання особистих доручень, не пов’язаних зі службою. До того ж він забезпечив їм щомісячне нарахування бойових доплат.

З січня по жовтень 2023 року підлеглі, які до повномасштабного вторгнення служили артистом та музикантом оркестру частини, отримували по 100 тисяч гривень щомісяця за, нібито, активну участь у бойових діях. Загальна сума збитків державі сягнула 2 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies