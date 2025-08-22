На Донеччині посадовець військової частини виписав фіктивних бойових доплат на 2 млн грн

Підлеглі, які до повномасштабного вторгнення служили артистом та музикантом оркестру частини, незаконно отримували по 100 тисяч гривень щомісяця.

У Донецькій області працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з відділів тилового забезпечення військової частини, який здійснював фіктивні виплати за нібито участь у бойових діях.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Він організував незаконне нарахування додаткових виплат підлеглим, що фактично не брали участі у бойових діях.

Підозрюваний пообіцяв двом військовослужбовцям не відправляти їх на фронт, залишивши при частині для виконання особистих доручень, не пов’язаних зі службою. До того ж він забезпечив їм щомісячне нарахування бойових доплат.

З січня по жовтень 2023 року підлеглі, які до повномасштабного вторгнення служили артистом та музикантом оркестру частини, отримували по 100 тисяч гривень щомісяця за, нібито, активну участь у бойових діях. Загальна сума збитків державі сягнула 2 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).