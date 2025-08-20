У межах розслідування заарештовано будинок у середмісті Києва площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії.

Національна поліція викрила фармацевтичну схему з доставки російської сировини під виглядом гомеопатичних препаратів з Європи на більше ніж пів мільярда гривень.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронних органів.

Частина препаратів виготовлялася з кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Лікувальні властивості таких засобів не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а їх вживання могло становити загрозу для здоров’я через відтермінування належного лікування.

Злочинну схему викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.

Власник російського фармацевтичного холдингу, дійсний академік російської академії медичних наук, створив в Україні дочірню фармацевтичну компанію, яка працювала під його зовнішнім контролем через мережу афілійованих офшорних структур.

Після 2014 року, щоб обійти санкції та заборону на поставки ліків з РФ, холдинг відкрив виробництво на території суміжної з Росією європейської держави. Фактично там здійснювали лише зміну пакування російських ліків, маскуючи їх під продукцію європейського походження. Після 24 лютого 2022 року “українська філія” не лише не припинила роботу, а й посилила маскування діяльності, продовжуючи підтримувати економіку держави-агресора.

З початку повномасштабного вторгнення Москви фармацевтична компанія ‒ офіційний представник російського холдингу ‒ реалізувала на території України гомеопатичних російських препаратів на понад 550 млн грн. Частина отриманих коштів виводилася на рахунки кінцевого бенефіціара з РФ.

Вони встановили фігурантів:

засновника підприємства,

відповідальну особу з контролю якості,

менеджера із реєстрації лікарських засобів та фармаконагляду,

головного бухгалтера.

Під час обшуків у офісах, транспорті та за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили понад 40 ящиків документації щодо реєстрації та перереєстрації препаратів, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу. У листуванні обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.

Слідчі поліції повідомили чотирьом фігурантам про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Санкція передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нацпол додає, що з огляду на те, що сировина для препаратів постачалася з РФ існують ризики їх використання як інструмента диверсії проти населення. Тому Департамент стратегічних розслідувань направив інформацію до Міністерства охорони здоров’я України та ініціював скасування реєстраційних посвідчень і державної реєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є вітчизняне підприємство ‒ пособник держави-агресора.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.