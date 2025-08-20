Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Завершено розслідування щодо організатора фінансової піраміди “VinEco”. Її жертвами стали 94 людини

Люди зазнали збитків 25,7 млн грн. Членам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.

На Одещині поліція завершила розслідування щодо організатора фінансової піраміди “VinEco” та “Vinex Тrade” та трьох його спільниць, жертвами якої стали понад 90 людей.

Про це йдеться у пресрелізі нацполіції.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою “VinEco”, яку згодом змінили на “Vinex Тrade”.

Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників. Неіснуючу фінансову компанію популяризували через соціальні мережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі з людьми.

На початкових етапах навіть виплачували окремим вкладникам невеликі суми за рахунок коштів інших, щоб зміцнити довіру та залучити більше грошей.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили 94 потерпілих, які потрапили у пастку шахраїв і, вклавшись у фінансову піраміду, зазнали загальних збитків у розмірі 25 млн 742 тис. грн.

Кошти надходили на електронні гаманці зловмисників і розподілялися між ними.

Крім того, правоохоронці встановили, що організатор оборудки незаконно здобуті гроші вводив у фінансовий обіг. Зокрема, він купував майно, серед якого 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду. Загалом зловмисник легалізував 61 млн грн.

Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
