Право

У виправній колонії на Львівщині викрили схему постачання метадону

Ініціатором був один із в’язнів Дрогобицької виправної колонії, який мав вплив у кримінальному середовищі та досвід збуту наркотиків. 

Фото: З відкритих джерел

Працівники ДБР викрили постачання метадону до Дрогобицької виправної колонії у посилках для засуджених. Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

За інформацією слідства, ініціатором схеми був один із в’язнів, який мав вплив у кримінальному середовищі та досвід збуту наркотиків. 

Він залучив ще одного засудженого для приймання “замовлень” і молодшого інспектора колонії. Останній отримував посилки з метадоном у поштових відділеннях та проносив їх на територію установи.

Наркотик продавали по 2 400 грн за грам. Прибуток ділки ділили між собою та вкладали у нові закупівлі. Незаконна діяльність тривала щонайменше сім місяців.

Правоохоронці задокументували десятки епізодів ‒ від отримання посилок до передачі наркотиків клієнтам у колонії.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у незаконному обігу наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Максимальне покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інспектора взяли під варту і відсторонили від посади. Призначено експертизи для підтвердження виду та обсягу вилучених речовин, перевіряються канали постачання та інші можливі учасники.

Вчора стало відомо, що Служба безпеки та Національна поліція ліквідували міжнародний канал контрабанди та збуту важких наркотиків в Україні. Затримано 10-х учасників наркобанди, які збували оптові партії кокаїну через власну мережу наркокур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Щомісяця фігуранти отримували щонайменше 16 млн грн прибутку від наркобізнесу.
﻿
