Земельний дерибан і привласнення держкоштів: десятьом чиновникам Волинської області повідомили про підозри

У Волинській області прокурори повідомили про підозри 10 посадовцям у привласненні і розтраті держкоштів, зловживанні службовим становищем та земельниих оборудках.
Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Генпрокурор наголошує, це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків.
Сьогодні ще про підозри у зловживаннях прокурори Волинької області повідомили:
- Городищенському сільському голові, який безпідставно підписав додаткові угоди про збільшення вартості електроенергії.
- Посадовцю Волинської ОВА за зловживання під час закупівлі зерна. "Контракт за завищеними цінами, результат, мільйонні збитки для держави".
- Службовцям Держгеокадастру, які протиправно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника "Гнідавське болото".
- Начальнику закупівель ДП "Волинський облавтодор", який разом із підрядником "списали" щебінь і його транспортування, яких ніколи не було.
- Службовцям Руденського психоневрологічного інтернату, які розтратили кошти, виділені на одяг та речі для мешканців.
- Керівництву компанії-підрядника, яке "заробило" на ремонті рентген-кабінету Любомльського ТМО.
- Директору ліцею у Камінь-Каширському районі, який привласнив кошти громади на закупівлі комплекту "Лазертаг" для школярів.
- Начальнику відділу Маневицької селищної ради, який розтратив бюджетні кошти при закупівлі пального.