Земельний дерибан і привласнення держкоштів: десятьом чиновникам Волинської області повідомили про підозри

Це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні.

Земельний дерибан і привласнення держкоштів: десятьом чиновникам Волинської області повідомили про підозри
Фото: Волинська обласна прокуратура

У Волинській області прокурори повідомили про підозри 10 посадовцям у привласненні і розтраті держкоштів, зловживанні службовим становищем та земельниих оборудках.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Генпрокурор наголошує, це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків.

Сьогодні ще про підозри у зловживаннях прокурори Волинької області повідомили:

  • Городищенському сільському голові, який безпідставно підписав додаткові угоди про збільшення вартості електроенергії.
  • Посадовцю Волинської ОВА за зловживання під час закупівлі зерна. "Контракт за завищеними цінами, результат, мільйонні збитки для держави".
  • Службовцям Держгеокадастру, які протиправно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника "Гнідавське болото".
  • Начальнику закупівель ДП "Волинський облавтодор", який разом із підрядником "списали" щебінь і його транспортування, яких ніколи не було.
  • Службовцям Руденського психоневрологічного інтернату, які розтратили кошти, виділені на одяг та речі для мешканців.
  • Керівництву компанії-підрядника, яке "заробило" на ремонті рентген-кабінету Любомльського ТМО.
  • Директору ліцею у Камінь-Каширському районі, який привласнив кошти громади на закупівлі комплекту "Лазертаг" для школярів.
  • Начальнику відділу Маневицької селищної ради, який розтратив бюджетні кошти при закупівлі пального.
