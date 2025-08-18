Земельний дерибан і привласнення держкоштів: десятьом чиновникам Волинської області повідомили про підозри

Це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні.

У Волинській області прокурори повідомили про підозри 10 посадовцям у привласненні і розтраті держкоштів, зловживанні службовим становищем та земельниих оборудках.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Генпрокурор наголошує, це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків.

Сьогодні ще про підозри у зловживаннях прокурори Волинької області повідомили:

Городищенському сільському голові, який безпідставно підписав додаткові угоди про збільшення вартості електроенергії.

Посадовцю Волинської ОВА за зловживання під час закупівлі зерна. "Контракт за завищеними цінами, результат, мільйонні збитки для держави".

Службовцям Держгеокадастру, які протиправно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника "Гнідавське болото".

Начальнику закупівель ДП "Волинський облавтодор", який разом із підрядником "списали" щебінь і його транспортування, яких ніколи не було.

Службовцям Руденського психоневрологічного інтернату, які розтратили кошти, виділені на одяг та речі для мешканців.

Керівництву компанії-підрядника, яке "заробило" на ремонті рентген-кабінету Любомльського ТМО.

Директору ліцею у Камінь-Каширському районі, який привласнив кошти громади на закупівлі комплекту "Лазертаг" для школярів.