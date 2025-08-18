Біля кордону затримали “перевізників”, які планували доставити ухилянтів до Молдови

Поблизу кордону між Україною та Молодовою прикордонники Подільського прикордонного загону ДПСУ викрили ще одну схему незаконного переправлення громадян за кордон.

Про це йдеться у пресрелізі Держпприкордонслужби.

Вони зупинили легковик, у якому їхало одразу восьмеро пасажирів.

Один з них був адміністратором Telegram-каналу та мав вказати шістьом “клієнтам” безпечний шлях до невизнаного Придністров’я. За це вони заплатили організатору від 7,5 до 8,5 тисяч доларів у криптовалюті, ще 5000 грн коштували послуги водія. Тепер обидвом загрожує кримінальна відповідальність.

На пасажирів складено адмінпротоколи. Кошти та автівку вилучили.

“Заходи проводились спільно зі співробітниками Роздільнянського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Роздільнянської окружної прокуратури”, ‒ додали прикордонники.

Кілька днів тому поблизу Ужгорода прикордонники Чопського загону затримали двох громадян України, які намагалися у незаконно пробратися до Словаччини на самокатах.