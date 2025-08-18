На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Чернігівщині до максимального терміну засудили чоловіка, який катував малолітніх дітей

Зловмисник упродовж п’яти днів знущався над 11-річною дівчинкою та 12-річним хлопчиком за те, що вони нарвали без дозволу персики сусіда.

Фото: З відкритих джерел

У Чернігівській області до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який катував двох малолітніх дітей співмешканки, повідомили в Офісі генпрокурора.

“Ювенальні прокурори Чернігівської обласної прокуратури довели вину чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння упродовж п’яти днів знущався над 11-річною дівчинкою та 12-річним хлопчиком за те, що вони нарвали без дозволу персики сусіда”, ‒ йдеться у пресрелізі. 

Він бив дітей підручними засобами: металевими та дерев’яними палицями, сокирою, ножем. Також чоловік заподіяв легкі тілесні ушкодження співмешканці, яка намагалась зупинити його.

Внаслідок катування діти отримали множинні переломи верхніх кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та значну кількість саден і гематом по всьому тілу.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 125 КК України та засудив до максимальної можливої міри покарання ‒ 6 років позбавлення волі.

Своєї вини у вчиненому він не визнав. До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.
﻿
