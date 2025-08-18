«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаПраво

Керівника КП КМДА "Плесо" підозрюють у мільйонній розтраті грошей

Кошти виділили на природоохоронні заходи у столиці.

Керівника КП КМДА "Плесо" підозрюють у мільйонній розтраті грошей
КП КМДА "Плесо"
Фото: Офіс генпрокурора

Керівника комунального підприємства КМДА "Плесо" підозрюють у мільйонній розтраті грошей, які виділили на природоохоронні заходи у столиці.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» Київської міської державної адміністрації. Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, у 2021 році рішенням Київської міської ради затвердили перелік природоохоронних заходів, які фінансувалися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. КП "Плесо" отримало кошти на створення водоохоронних зон, які мали запобігти забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів столиці. Розуміючи, що виділені кошти потрібно використати до кінця року, керівник КП нібито змовився із директором приватного підприємства, яке мало тісні зв’язки з посадовими особами КМДА. Вони, як стверджують прокурори, розробили схему для незаконного виведення бюджетних коштів.

Керівнику КП &quot;Плесо&quot; оголосили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора
Керівнику КП "Плесо" оголосили про підозру

Посадовці КП "Плесо" оголосили повторний тендер на розроблення проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг. 

У прокуратурі зазначили, що це було зроблено всупереч Закону України "Про публічні закупівлі", адже попередня аналогічна закупівля ще не була завершена. Переможцем тендеру визначили заздалегідь обране підприємство. 17 грудня 2021 року з ним уклали договір на виконання робіт на п’яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський.

Вже за кілька днів сторони підписали додаткові угоди з порушенням умов договору. 23 грудня був підписаний акт виконаних робіт, а 30 грудня 2021 року підряднику перерахували кошти. Насправді на момент підписання актів роботи фактично не виконувалися.

Слідство вважає, що, згідно з Водним кодексом України, проведення таких робіт взагалі не було необхідним на двох об’єктах – островах Труханів та Венеціанський, за що з бюджету безпідставно сплатили 1,7 млн грн.

Паралельно прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора домоглися скасування неправомірно встановлених водоохоронних зон і стометрових прибережних захисних смуг на цих островах. Це унеможливить їх забудову та інше незаконне використання. Відповідні записи вже вилучили з Державного земельного кадастру.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також повідомлення про підозру підряднику.

  • Раніше у Києві 22 посадовцям оголосили про підозри у розтраті 230 млн гривень. Кличко назвав ці підозри "абсурдними".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies