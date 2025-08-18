Керівника КП КМДА "Плесо" підозрюють у мільйонній розтраті грошей

Керівника комунального підприємства КМДА "Плесо" підозрюють у мільйонній розтраті грошей, які виділили на природоохоронні заходи у столиці.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» Київської міської державної адміністрації. Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2021 році рішенням Київської міської ради затвердили перелік природоохоронних заходів, які фінансувалися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. КП "Плесо" отримало кошти на створення водоохоронних зон, які мали запобігти забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів столиці. Розуміючи, що виділені кошти потрібно використати до кінця року, керівник КП нібито змовився із директором приватного підприємства, яке мало тісні зв’язки з посадовими особами КМДА. Вони, як стверджують прокурори, розробили схему для незаконного виведення бюджетних коштів.

Фото: Офіс генпрокурора Керівнику КП "Плесо" оголосили про підозру

Посадовці КП "Плесо" оголосили повторний тендер на розроблення проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.

У прокуратурі зазначили, що це було зроблено всупереч Закону України "Про публічні закупівлі", адже попередня аналогічна закупівля ще не була завершена. Переможцем тендеру визначили заздалегідь обране підприємство. 17 грудня 2021 року з ним уклали договір на виконання робіт на п’яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський.

Вже за кілька днів сторони підписали додаткові угоди з порушенням умов договору. 23 грудня був підписаний акт виконаних робіт, а 30 грудня 2021 року підряднику перерахували кошти. Насправді на момент підписання актів роботи фактично не виконувалися.

Слідство вважає, що, згідно з Водним кодексом України, проведення таких робіт взагалі не було необхідним на двох об’єктах – островах Труханів та Венеціанський, за що з бюджету безпідставно сплатили 1,7 млн грн.

Паралельно прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора домоглися скасування неправомірно встановлених водоохоронних зон і стометрових прибережних захисних смуг на цих островах. Це унеможливить їх забудову та інше незаконне використання. Відповідні записи вже вилучили з Державного земельного кадастру.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також повідомлення про підозру підряднику.