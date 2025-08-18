Двох керівників компаній підозрюють у відмиванні понад 160 млн грн на будівництві Подільського мосту у Києві, про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За інформацією слідства, у січні 2023 року на рахунки ряду компаній надійшло понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Кошти перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувались.
Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності та використовувалися виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.
Директорам цих товариств повідомлено про підозру. “За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом керівникам товариств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Проведено обшуки за місцем їх проживання, вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв'язку.
Наразі триває досудове слідство, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства — замовника робіт та розпорядника коштів бюджету.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше стало відомо, що прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту у Києві на понад 2 млрд гривень. Також вимагають стягнути ці гроші із підрядника.
Будівництво Подільського мосту
- Будівництво Подільського мосту в епоху мера Кличка стало пам'ятником корупції через численні кримінальні провадження щодо робіт на цьому об'єкті.
- Практично ексклюзивним підрядником КМДА на Подільському мосту 2017 року стало ТОВ «Еко-буд-трейд» (фірма, яку пов'язують з Денисом Комарницьким), ще в цінах того часу підприємство отримало замовлення ціною 6 млрд грн.
- У 2021 році виявилося, що міст готовий не на 90 %, як раніше казали в ЗМІ міські чиновники, а на 60 %, тому вартість усього проєкту збільшили до 19,9 млрд грн (з попередніх 11,2 млрд грн). Зараз генпідрядником проєкту все ще лишається… «Еко-буд-трейд». «Автострада», яка зайшла на будівництво Подільського мосту 2023 року і таки зрушила проєкт з мертвої точки, є лише субпідрядником. Але оплату робіт отримує напряму від замовника. Співпраця цієї компанії з КМДА у справі мосту виявилася такою плідною, що 2024 року «Автострада» почала отримувати й інші масштабні підряди від Києва, найбільший з яких — будівництво метро на Виноградар вартістю 13,7 млрд грн.
- Докладніше про це читайте у матеріалі LB.ua “Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро”.