ГоловнаПраво

Викрито схему відмивання понад 160 млн грн на будівництві Подільського мосту у Києві

У січні 2023 року ця сума надійшла на рахунки ряду компаній від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у столиці України.

Двох керівників компаній підозрюють у відмиванні понад 160 млн грн на будівництві Подільського мосту у Києві, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, у січні 2023 року на рахунки ряду компаній надійшло понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Кошти перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувались.

Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності та використовувалися виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення. 

Директорам цих товариств повідомлено про підозру. “За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом керівникам товариств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Проведено обшуки за місцем їх проживання, вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв'язку.

Наразі триває досудове слідство, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства — замовника робіт та розпорядника коштів бюджету.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. 

Раніше стало відомо, що прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту у Києві на понад 2 млрд гривень. Також вимагають стягнути ці гроші із підрядника.

Будівництво Подільського мосту

  • Будівництво Подільського мосту в епоху мера Кличка стало пам'ятником корупції через численні кримінальні провадження щодо робіт на цьому об'єкті. 
  • Практично ексклюзивним підрядником КМДА на Подільському мосту 2017 року стало ТОВ «Еко-буд-трейд» (фірма, яку пов'язують з Денисом Комарницьким), ще в цінах того часу підприємство отримало замовлення ціною 6 млрд грн.
  • У 2021 році виявилося, що міст готовий не на 90 %, як раніше казали в ЗМІ міські чиновники, а на 60 %, тому вартість усього проєкту збільшили до 19,9 млрд грн (з попередніх 11,2 млрд грн). Зараз генпідрядником проєкту все ще лишається… «Еко-буд-трейд». «Автострада», яка зайшла на будівництво Подільського мосту 2023 року і таки зрушила проєкт з мертвої точки, є лише субпідрядником. Але оплату робіт отримує напряму від замовника. Співпраця цієї компанії з КМДА у справі мосту виявилася такою плідною, що 2024 року «Автострада» почала отримувати й інші масштабні підряди від Києва, найбільший з яких — будівництво метро на Виноградар вартістю 13,7 млрд грн.
  • Докладніше про це читайте у матеріалі LB.ua “Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро”.
