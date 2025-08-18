У січні 2023 року ця сума надійшла на рахунки ряду компаній від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у столиці України.

Двох керівників компаній підозрюють у відмиванні понад 160 млн грн на будівництві Подільського мосту у Києві, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, у січні 2023 року на рахунки ряду компаній надійшло понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Кошти перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувались.

Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності та використовувалися виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.

Директорам цих товариств повідомлено про підозру. “За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом керівникам товариств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Проведено обшуки за місцем їх проживання, вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв'язку.

Наразі триває досудове слідство, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства — замовника робіт та розпорядника коштів бюджету.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту у Києві на понад 2 млрд гривень. Також вимагають стягнути ці гроші із підрядника.

Будівництво Подільського мосту