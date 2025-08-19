Національна поліція підозрює посадовців морського порту в Одеській області у розтраті понад 8 мільйонів гривень. Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Керівники державного підприємства разом із бізнесменом організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною. За документами техніка була необхідна для виконання вантажно-розвантажувальних робіт у порту ‒ переміщення контейнерів, сипучих матеріалів та обладнання. Проте посадовці подали до тендерного комітету штучно завищені показники.

Унаслідок цього підприємство уклало договір із постачальником майже на 20 мільйонів гривень.

Експертиза встановила: реальна вартість двох таких машин на той час становила близько 12 мільйонів. Таким чином державі було завдано збитків більш ніж на 8 мільйонів гривень.

Схему викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та в офісах підприємств на території Одеси й області. Вилучено фінансово-господарську документацію та інші докази.

Слідчі поліції оголосили керівнику держпідприємства та двом керівникам його структурних підрозділів про підозри у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України).

Найбільша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до шести років, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до скоєння злочинів.