Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаПраво

Посадовців порту на Одещині підозрюють у розтраті 8 млн грн

Керівники державного підприємства разом із бізнесменом організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною.

Посадовців порту на Одещині підозрюють у розтраті 8 млн грн

Національна поліція підозрює посадовців морського порту в Одеській області у розтраті понад 8 мільйонів гривень. Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Керівники державного підприємства разом із бізнесменом організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною. За документами техніка була необхідна для виконання вантажно-розвантажувальних робіт у порту ‒ переміщення контейнерів, сипучих матеріалів та обладнання. Проте посадовці подали до тендерного комітету штучно завищені показники.

Унаслідок цього підприємство уклало договір із постачальником майже на 20 мільйонів гривень. 

Експертиза встановила: реальна вартість двох таких машин на той час становила близько 12 мільйонів. Таким чином державі було завдано збитків більш ніж на 8 мільйонів гривень.

Схему викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та в офісах підприємств на території Одеси й області. Вилучено фінансово-господарську документацію та інші докази.

Слідчі поліції оголосили керівнику держпідприємства та двом керівникам його структурних підрозділів про підозри у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України).

Найбільша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до шести років, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до скоєння злочинів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies