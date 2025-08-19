У Дніпрі екскерівнику КП оголосили про підозру у розкраданні понад 42 млн грн на закупівлі SMM-послуг для міської ради

Ексдиректор комунального підприємства входив до злочинної організації у складі ще 10 осіб.

Правоохоронці повідомили про підозру у розкраданні понад 42 млн грн з бюджету на медіапослугах для Дніпровської міськради.

Про це інформує Офіс генпрокурора і зазначили, що підозрюваний став одинадцятим учасником злочинної організації у справі щодо розкрадання коштів.

"Під час розслідування багатомільйонної оборудки розкрадання бюджетних коштів на фіктивному наданні рекламних та маркетингових послуг для Дніпровської міської ради встановлено причетність колишнього директора комунального підприємства міськради", — ідеться у повідомленні відомства.

На підставі зібраних доказів прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили експосадовцю про підозру в участі у злочинній організації, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем і службовому підробленні (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

За матеріалами слідства, ексдиректор комунального підприємства входив до злочинної організації у складі ще 10 осіб.

Організатор — підприємець, фірма якого раніше надавала рекламні послуги комунальним підприємствам міста. До складу учасників увійшли фізичні особи-підприємці, які забезпечували надання послуг лише "на папері". Фактично ж вони працювали майстрами манікюру, таксистами, бухгалтерами, продавцями, рiзноробочими на будiвництвi тощо. Відтак не мали жодного вiдношення до надання професійних послуг SMM-послуг.

Загалом двома рішеннями Дніпровської міськради у бюджеті на 2022-2023 роки виділено майже 95 млн грн на надання рекламних та маркетингових послуг. Йдеться про висвітлення дiяльностi міської ради, виконавчих органiв, посадових осiб та депутатiв через медіа, соцмережі та месенджери.

Наразі в межах слідства судово-економічною експертизою підтверджено завдані збитки на понад 42 млн грн, що становить близько 45% від суми.

Злочинна схема передбачала перерахування коштів місцевого бюджету на рахунки підконтрольних ФОПів у значно більшому розмірі, ніж реально виконані роботи.

Для цього підприємець-організатор пролобіював їхню перемогу в тендерах на надання цих послуг. А залучений директор профільного комунального підприємства забезпечив підписання актів виконаних робіт на всю суму договору та перераховував бюджетні кошти. Гроші переводилися в готівку та розподілялись між всіма учасниками схеми.