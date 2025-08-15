Чотирьох працівників Мар'їнського суду у Донецькій області підозрюють у організації схеми ухилення від мобілізації.

Про це повідомили генпрокурор України Руслан Кравченко та пресслужба ДБР.

Підозри отримали керівник суду, його помічник, керівник апарату та секретар.

Ділки шукали "клієнтів" серед чоловіків, які підлягають мобілізації, вносили в систему фейкові позови та незаконно формували документи. Згодом ухвалювали фіктивні рішення про розірвання шлюбу, позбавлення матері батьківських прав та встановлення факту, що батько сам виховує дитину. Пізніше видавали готові копії судових рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації.

Рішення ухвалювали без реальних позовів, сплати судового збору та участі обов’язкових органів, зокрема служби у справах дітей.

Вартість таких "послуг" становила 3 тисячі доларів США.

Заступник керівника апарату суду незаконно втручалася в автоматизовану систему документообігу, реєструвала неіснуючі справи та засвідчувала підроблені рішення гербовою печаткою.

В. о. голови суду виносив неправосудні рішення, а секретар судових засідань готувала фіктивні документи та судові повістки, які передавали "клієнтам".

З початку повномасштабного вторгнення до кінця 2024 року було ухвалено понад 120 таких рішень. На їх підставі понад 40 осіб перетнули кордон, більш як 30 з них – не повернулися. Серед позивачів були й працівники самого суду. В. о. голови суду, помічнику судді, заступнику керівника апарату та секретарю суду повідомлено про підозру у:

незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України),

втручанні в роботу судової системи (ч. 2 ст. 376-1 КК України),

підробленні судових рішень (ч. 1 ст. 366 КК України),

перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкції цих статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Окремо задокументували дії іншого судді цього суду, яка у приватному спілкуванні заперечувала збройну агресію Росії, глорифікувала російських військових та схвалювала окупацію українських територій. Їй повідомили про підозру у поширенні матеріалів, що виправдовують агресію (ч. 3 ст. 436-2 КК України), що передбачає до 8 років ув’язнення. Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.