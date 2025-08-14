Правоохоронці повідомили, що перекрили десятки каналів незаконного переправлення за кордон.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, упродовж доби правоохоронці провели більше ніж 150 обшуків. Наразі 34 фігурантам повідомили про підозру, 8 з них затримали. Їм загрожує до девʼяти років увʼязнення. Орієнтовна сума коштів, яку планували отримати організатори схем від своїх "клієнтів" становить близько 500 тисяч доларів.

Серед виявлених оборудок – оформлення фіктивних медичних документів та груп інвалідності, зняття з розшуку, внесення неправдивих відомостей до системи "Шлях", а також переправлення чоловіків призовного віку поза межами пунктів пропуску пішки, човном чи у схованках автомобілів.

Зловмисники організовували "клієнтам" виїзд до Молдови, Румунії, Польщі, Словаччини та Білорусі. Вартість таких "послуг" залежала від способу переправлення та коливалася від 1 000 до 25 000 доларів з особи.

Фото: Нацполіція Правоохоронці повідомили про викриття схем переправлення за кордон

У Львівській області правоохоронці задокументували злочинну діяльність кількох груп, учасники якої оформлювали фіктивні медичні документи та організовували переправлення військовозобовʼязаних чоловіків поза офіційними пунктами пропуску за межі країни. Так, службовець одного з військових підрозділів за 4 000 доларів обіцяв "клієнту" зняти його з розшуку та забезпечити потрібний висновок ВЛК для безперешкодного виїзду до країн Європейського Союзу.

На Одещині ділки вигадували схеми з використанням морського транспорту, схованок в автомобілях і бронювання на підприємствах чоловіків, що підлягають мобілізації. Вартість "послуг" складала від 1 000 до 15 000 доларів.

На Закарпатті припинили функціонування кількох схем виїзду на території регіону. В одному з епізодів правоохоронці за 10 метрів до кордону затримали 19 осіб, кожен з яких мав заплатити по 3 000 доларів. Інші злочинні групи діяли з використанням перевалочних баз, перевірених маршрутів через ліс та організовували переправлення чоловіків до Румунії, Словаччини чи Молдови. Свої "послуги" зловмисники оцінювали у суму – до 15 000 доларів з особи.

Фото: Нацполіція Затримані люди

У Вінницькій області фігуранти за 15 000 доларів з особи перевозили чоловіків призовного віку човнами через Дністер до Молдови.

На Івано-Франківщині організатори незаконного перетину кордону переправляли "клієнтів" через лісові масиви до Румунії після "перетримки" в у місцевих готелях.

У Києві та області викрили схеми з підробленням військово-облікових документів, оформленням фіктивних діагнозів та внесенням неправдивих даних у систему "Шлях".

На Миколаївщині серед ліквідованих "схем" виїзду – переправлення чоловіків у вантажівках серед товару, що рухалися до Молдови. Поліцейські затримали організатора "на гарячому" під час отримання 23 000 доларів за перетин кордон двох військовозобовʼязаних осіб.

Під час проведення операції поліцейські також склали адміністративні протоколи з накладенням штрафів щодо правопорушників, які планували виїхати за межі України.

Наразі 34 особам оголошені підозри. Дії організаторів кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 369-2 (Зловживання впливом);

ст. 190 (Шахрайство);

ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Фото: Нацполіція Долари США

У поліції нагадали, що перший етап спецоперації відбувся на початку 2025 року. Тоді правоохоронці провели 600 обшуків по Україні й оголосили понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення осіб через держкордон.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до організації незаконних трансферів українських чоловіків призовного віку за межі країни.