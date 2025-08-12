Трьох посадовців Держгеокадастру і ЦНАПу Кіровоградщини підозрюють в оборудках із землею

Їм загрожує до 12-ти років увʼязнення.

У КІровоградській області трьом посадовцям Держгеокадастру і ЦНАПу повідомили про підозру через оборудки із приватизацією землі на понад 4 млн гривень.

Як повідомили у Нацполіції, їхні дії призвели до виведення у приватну власність понад 21 га землі.

"Кіберполіцейські Кіровоградщини спільно зі слідчими відділення поліції №1 (м. Долинська) за процесуального керівництва Знамʼянської окружної прокуратури викрили посадовців Головного управління Держгеокадастру та одного з місцевих ЦНАПів на незаконному заволодінні земельними ділянками в умовах воєнного стану", – повідомили правоохоронці.

Встановили, що учасники схеми внесли зміни до державного кадастрового реєстру, зареєструвавши право власності на земельні ділянки за фізичними особами на підставі неіснуючих державних актів на землю.

Такі дії призвели до вибуття з комунальної власності земельних ділянок загальною площею у понад 21 гектар вартістю понад 4 мільйони гривень.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання та роботи чиновників і вилучили комп’ютерну техніку та документацію. Проведені компʼютерно-технічні та почеркознавчі експертизи вилучених речей підтвердили факт здійснення протиправної діяльності.

Фото: Нацполіція В учасників схеми провели обшуки вдома та на роботі

Держреєстратору та начальнику відділу управління надання адмінпослуг ГУ Держгеокадастру, а також керівниці одного з ЦНАПів повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.