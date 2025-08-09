​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаПраво

У Дніпрі викрили п’ять шахрайських кол-центрів

Зловмисники використовували SIM-карти операторів мобільного зв’язку країн Євросоюзу.

У Дніпрі викрили п’ять шахрайських кол-центрів

У Дніпрі прокурори припинили діяльність одразу п’яти шахрайських кол-центрів на території міста.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Кожен із них налічував близько 250 робочих місць, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, гарнітурами та спеціалізованим програмним забезпеченням для здійснення дзвінків та приховування реальних номерів.

Зловмисники використовували SIM-карти операторів мобільного зв’язку країн Євросоюзу. Потерпілих вводили в оману під виглядом працівників банків та сервісних компаній, після чого отримували доступ до їхніх коштів.

У ході обшуків вилучено понад тисячу одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, велику кількість SIM-карт іноземних операторів, а також інші носії інформації та документи. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється коло усіх причетних осіб та кількість потерпілих.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies