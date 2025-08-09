У Дніпрі викрили п’ять шахрайських кол-центрів

У Дніпрі прокурори припинили діяльність одразу п’яти шахрайських кол-центрів на території міста.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Кожен із них налічував близько 250 робочих місць, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, гарнітурами та спеціалізованим програмним забезпеченням для здійснення дзвінків та приховування реальних номерів.

Зловмисники використовували SIM-карти операторів мобільного зв’язку країн Євросоюзу. Потерпілих вводили в оману під виглядом працівників банків та сервісних компаній, після чого отримували доступ до їхніх коштів.

У ході обшуків вилучено понад тисячу одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, велику кількість SIM-карт іноземних операторів, а також інші носії інформації та документи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється коло усіх причетних осіб та кількість потерпілих.