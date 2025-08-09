Цивінський: в БЕБ зараз є 1200 працівників з необхідних 4 тисяч

БЕБ працюватиме над тим, щоб конкурсні комісії з добору кадрів запрацювали якомога швидше.

Слід якомога швидше запустити роботу Конкурсних комісій з добору кадрів БЕБ, щоб набрати необхідну кількість працівників.

Про це розповів очільник БЕБ Олександр Цивінський, передає Укрінформ.

“Тож, по-перше, необхідно сформувати повністю колектив БЕБ, який складається з 4 тисяч працівників. Це потрібно для того, щоб розслідувати кримінальні провадження на всій території України та здійснювати аналітичну діяльність. Зараз у нас лише понад 1200 (працівників - ред.)", - сказав Цивінський.

Він зазначив, що наразі найбільш швидким етапом є призначення заступників, оскільки вони призначаються директором за безконкурсною процедурою. Всі ж інші працівники будуть добиратися на конкурсі після створення конкурсних комісій щодо добору кадрів.

Цивінський запевнив, що БЕБ працюватиме над тим, щоб конкурсні комісії запрацювали якомога швидше.

"Ми плануємо відкрити можливість для студентів, які завершують навчання в університетах. Вони зможуть одразу йти працювати до Бюро економічної безпеки. Спочатку на посади помічників детективів, аналітиків, щоб вони могли спробувати цю роботу. А в разі успіху, якщо вони будуть відповідати належним критеріям, зможуть рухатися кар'єрними сходинками", - розповів голова БЕБ.