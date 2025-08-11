Підозрювані використовували підроблені медичні документи для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації.

У межах третього етапу операції “Опікун” прокурори повідомили про підозру 27 чоловікам за уникнення мобілізації за допомогою підроблених медичних документів. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Операцію провели за координації Офісу Генерального прокурора, спільно з підрозділами Нацполіції, ДБР та внутрішньої безпеки ЗСУ.

Підозрювані використовували підроблені медичні документи для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації.

За даними слідства, учасники схеми подавали до військових частин довідки про нібито тяжкі хвороби або інвалідність родичів, що потребують постійного догляду, або ж про власну непридатність до служби.

У низці випадків медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів — відсутні. Встановлено навіть факти умисного самоскалічення.

Відбулося 60 обшуків у м. Києві, Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Під час них вилучено підроблені довідки, медичну документацію та інші докази використання фальшивих документів для уникнення військової служби. Також до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки передано необхідну інформацію для перевірки обґрунтованості наданих відстрочок.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України триває. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час попередніх етапів операції “Опікун” правоохоронцями було викрито ще близько 100 фактів підроблення документів для уникнення військової служби.

Як інформує ОГП, у липні у кримінальних провадженнях, пов’язаних із мобілізаційними заходами, повідомили про підозру понад 40 особам. До відповідальності притягнули 11 службовців ТЦК та СП, зокрема п’ятьох керівників підрозділів, а також посадовицю військово-лікарської комісії. Сума задокументованої неправомірної вигоди - 132 тис. доларів США та 280 тис. грн. Крім того, під час обшуків додатково вилучили 400 тис. доларів США, 28 тис. євро та 469 тис. грн, походження яких встановлюється.