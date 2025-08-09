Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Дніпрі розслідують можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК

У мережі потрапив відеозапис, на якому зафіксували інцидент.

У Дніпрі розслідують можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

У Дніпрі відкрили кримінальне провадження через можливе побиття колишнього військовослужбовця працівниками ТЦК.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

8 серпня в одному з телеграм-каналів оприлюднили відеозапис, на якому зафіксували інцидент. За цим фактом Дніпровська спеціалізована прокуратура зареєструвала провадження. 

Прокуратура повідомила, що в межах слідства встановлюватимуть усі обставини події та надаватимуть правову оцінку діям усіх учасників. Наразі також вирішують питання про реєстрацію окремого провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК.

  • У липні Командування Сухопутних військ заявило, що 86% скарг на ТЦК у липні виявилися фейками або маніпуляціями. А ось у підтверджених випадках двох осіб відсторонили від виконання обов’язків.
