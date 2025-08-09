У Дніпрі розслідують можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК

У мережі потрапив відеозапис, на якому зафіксували інцидент.

У Дніпрі відкрили кримінальне провадження через можливе побиття колишнього військовослужбовця працівниками ТЦК.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

8 серпня в одному з телеграм-каналів оприлюднили відеозапис, на якому зафіксували інцидент. За цим фактом Дніпровська спеціалізована прокуратура зареєструвала провадження.

Прокуратура повідомила, що в межах слідства встановлюватимуть усі обставини події та надаватимуть правову оцінку діям усіх учасників. Наразі також вирішують питання про реєстрацію окремого провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК.