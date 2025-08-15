Керівниця благодійної організації і її спільник ввозили автомобілі з ЄС і при розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи благодійного фонду.

У Вінницькій області правоохоронці затримала 39-річну керівницю благодійної організації та її спільника, які продавали авто, як гуманітарну допомоги для Сил оборони. Їм загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у Національній поліції.

Жінка та 62-річний вінничанин організували схему незаконного продажу транспортних засобів, ввезених на територію України, як гуманітарки для ЗСУ.

Спільники завозили автомобілі з різних країн Європейського союзу. При розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи благодійного фонду. Це давало їм можливість пройти митне оформлення за пільговими умовами та спрощеною процедурою. Потім ці авто пропонувались до продажу.

Поліцейські задокументували незаконну реалізацію шести позашляховиків та мікроавтобуса марок Mercedes, SsangYong, Kia та Volkswagen. 13 серпня ділків затримали та провели обшуки на території Вінницької, Хмельницької та Львівської областей. Унаслідок вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, документацію, грошові кошти, печатки та інші речові докази.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги “з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)”.