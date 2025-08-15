У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаПраво

На Вінниччині викрили схему незаконного продажу авто, які ввозили в Україну, як допомогу ЗСУ

Керівниця благодійної організації і її спільник ввозили автомобілі з ЄС і при розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи благодійного фонду.

На Вінниччині викрили схему незаконного продажу авто, які ввозили в Україну, як допомогу ЗСУ

У Вінницькій області правоохоронці затримала 39-річну керівницю благодійної організації та її спільника, які продавали авто, як гуманітарну допомоги для Сил оборони. Їм загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у Національній поліції.

Жінка та 62-річний вінничанин організували схему незаконного продажу транспортних засобів, ввезених на територію України, як гуманітарки для ЗСУ.

Спільники завозили автомобілі з різних країн Європейського союзу. При розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи благодійного фонду. Це давало їм можливість пройти митне оформлення за пільговими умовами та спрощеною процедурою. Потім ці авто пропонувались до продажу.

Поліцейські задокументували незаконну реалізацію шести позашляховиків та мікроавтобуса марок Mercedes, SsangYong, Kia та Volkswagen. 13 серпня ділків затримали та провели обшуки на території Вінницької, Хмельницької та Львівської областей. Унаслідок вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, документацію, грошові кошти, печатки та інші речові докази. 

Слідчі повідомили затриманим про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги “з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)”.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies