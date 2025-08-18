Правоохоронці повідомили про викриття міжнародного наркосиндикату

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували міжнародний канал контрабанди та збуту важких наркотиків в Україні.

Як повідомили у СБУ, за результатами комплексних заходів затримано 10-х учасників транснаціональної злочинної організації, які збували оптові партії кокаїну у різних регіонах нашої держави, а також 1 їхнього спільника. Щомісяця фігуранти отримували щонайменше 16 млн грн прибутку від наркобізнесу.

Для успішної роботи "бізнесу" організатори трафіку періодично перевіряли на "детекторі брехні" своїх спільників, які займалися доставкою "товару" замовникам. Для цього у "штаті" синдикату був професійний поліграфолог. Ділки продавали кокаїн, який контрабандою отримували через своїх зарубіжних спільників.

У подальшому лідери угруповання реалізовували "імпортовані" наркотики через власну мережу наркокур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Фото: СБУ Вилучені наркотики під час обшуків

Для пошуку клієнтів фігуранти створили спеціалізовані Телеграм-канали, в яких пропонували кокаїн та анонімно домовлялися про його вартість і адресу "доставки".

Також, щоб "замести сліди", наркокур’єри привозили клієнтам наркотики на орендованих авто, які регулярно змінювали та використовували підроблені номери.

На чолі угруповання були місцеві рецидивісти, які раніше вже відбували покарання за вчинення тяжких злочинів, зокрема наркоторгівлю.

Використовуючи кримінальний досвід та зв’язки, вони створили у наркосиндикаті чітку ієрархію та перерозподіл "обов’язків".

Наприклад, кур’єри ніколи не перетиналися з лідерами злочинної організації, а контактували лише через посередників, від яких отримували товар для збуту.

Під час 58 обшуків у фігурантів вилучили підготовлені до збуту наркотики та незареєстровану зброю з боєприпасами. Також виявлено телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами наркоторгівлі.

Фото: СБУ Затримані учасники схеми

Наразі затриманим повідомлено про підозру у відповідності до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.