Уночі Росія атакувала Україну 280-ма засобами повітряного нападу, 236 збила ППО

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 безпілотників на 16 локаціях. 

Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 19 серпня Росія атакувала Україну 280-ма засобами повітряного нападу, 236 - були збиті Силами протиповітряної оборони.

Про це повідомило командування Повітряних сил. 

Ворог атакував: 

  •  270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ.;
  •  5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької обл. – РФ., ТОТ Криму;
  •  5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 09:00 збито або подавлено 236 повітряних цілей:

  •  230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  •  2 балістичні ракети Іскандер-М;
  •  4 крилаті ракети Х-101. 

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 безпілотників на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
