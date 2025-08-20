Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГУР: Росія почала використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням

Його можуть використовувати як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибну ціль для перевантаження української ППО. 

ГУР: Росія почала використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням
Фото: Головне управління розвідки

Головне управління розвідки МО України повідомило, що Росія почала застосовувати новий дрон із LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування.

Як повідомили у ГУР, у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions опублікували 3D-модель, складові та компоненти нового БпЛА, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту.

Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО. 

Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до Shahed-131 ("Гєрань-1"), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор). 

Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "італмас" виробництва російської Zala Group.

  • У липні українська розвідка продемонструвала українським та іноземним дипломатам зразки трофейної російської зброї з виявленими західними електронними компонентами
