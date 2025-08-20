Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Росія вимагає включення її до будь-яких гарантій безпеки України

Також Росія хоче мати право вето на будь-які майбутні зусилля щодо захисту України.

Росія вимагає включення її до будь-яких гарантій безпеки України
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував надання безпекових гарантій Україні.

Про це повідомляє FT.

Росія погодиться, якщо гарантії безпеки Україні будуть надані на рівних умовах за участю таких країн, як Китай, Сполучені Штати, Велика Британія та Франція”, – сказав Лавров.

Він заявив, що зусилля “вирішити питання колективної безпеки без Росії не спрацюють”, і відкинув європейські зусилля знайти домовленість без залучення Москви як “шлях у нікуди”.

Як зазначає видання, Росія заявила, що погодиться лише на ті гарантії безпеки для України, які дають Москві ефективне право вето на будь-які майбутні зусилля щодо захисту України. Втім, це ставить під сумнів зусилля США щодо укладення мирної угоди.

В свою чергу дипломат ЄС назвав наполягання Росії на залученні Китаю, який є союзником Москви, “моментом “Що за чорт?”.

Також Кремль не підтвердив заяви США про те, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським, після якої Трамп хоче провести тристоронній саміт, на якому вони укладуть остаточну мирну угоду.

Лавров заявив, що Путін запропонував “подумати про підвищення рівня голів делегацій” на прямих переговорах з Україною під час своєї останньої розмови з Трампом у понеділок.

А заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент Дмитро Медведєв розкритикував Францію за прагнення Європи розгорнути війська в Україні під потенційні гарантії безпеки.

“Безмозкий галльський півень не може відмовитися від ідеї відправки військ в “Україну”. Було чітко заявлено: НІЯКИХ військ НАТО як миротворців. Росія не прийме таку ”гарантію безпеки” - написав Медведєв.
