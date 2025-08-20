Поліцейські Київщини підозрюють чоловіка у наданні хабара для знятті з військового обліку

Чоловіка підозрюють у наданні хабара для знятті з військового обліку

Поліцейські підозрюють мешканця Івано-Франківська у наданні хабара працівнику медичного закладу для знятті з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Правоохоронці встановили, що 29-річний чоловік надав 24 тисячі доларів завідувачці відділення одного зі столичних медичних закладів, за вчинення нею дій, з використанням службового становища для виготовлення медичних документів”, - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали під час передачі коштів та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Йому повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.