З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Херсонщині росіяни вбили одну людину і поранили трьох

Серед поранених є дитина. 

На Херсонщині росіяни вбили одну людину і поранили трьох
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська МВА

Упродовж доби російські війська атакували 42 населені пункти Херсонщини. У області унаслідок агресії РФ одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Серед поранених є дитина.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Берислав, Біляївка, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Вірівка, Гаврилівка, Дар’ївка, Дніпровське, Дослідне, Дудчани, Зеленівка, Золота Балка, Зорівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Микільське, Новокаїри, Новорайськ, Одрадокам’янка, Олександрівка, Ольгівка, Придніпровське, Розлив, Ромашкове, Садове, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Червовий Маяк, Чорнобаївка, Широка Балка, Шляхове, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили автозаправну станцію, приватний гараж та автомобіль.

  • У Чорнобаївці на Херсонщині через російський артобстріл постраждав 11-річний хлопчик, який ішов вулицею.
