Справу проти підозрюваного в викраденні зброї військового передали до суду

Справу проти підозрюваного в викраденні зброї військового передали до суду

Судитимуть військовослужбовця, який намагався незаконно продати зброю, що була на балансі його військової частини у Донецькій області. 

Про це йдеться у прессрелізі ДБР, яке проводило досудове розслідування.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов “клієнта” та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на безпілотник. Згодом цей дрон військовослужбовець перепродав іншій цивільній особі за 40 тисяч грн.

Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і три гранатомети за 65 тис. грн, але його затримали оперативники ДБР. Працівники Бюро знайшли і вилучили всю зброю, зокрема вже продану, а також інше обладнання. 

Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали підрозділу зловмисника. Орієнтовна вартість вилученої зброї складає понад 1,7 млн грн.
