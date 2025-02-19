Повідомили про підозри суддям через схему ухилення від мобілізації

На Одещині викрили голову суду і його спільників, які "допомагали" чоловікам виїжджати з країни. Схему ліквідували в одному з міськрайонних судів області.

Про це пишуть САП, СБУ та НАБУ.

Схема полягала в масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною.

За 3500 доларів США без участі сторін в одному судовому засіданні ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень.

Для конспірації зловмисники створили бек-офіс суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої послуги в соцмережах. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи.Під час обшуків в адмінбудівлі суду, а також у приватних офісах фігурантів та за адресами їхнього проживання виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами оборудки.

Фото: СБУ Викрили масштабну схему ухилення від мобілізації

Операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час викрили 8 учасників організованої злочинної групи:

голова та двоє суддів цього суду,

заступник керівника його апарату,

інші співробітники апарату установи та афілійовані адвокати,

а також інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Спільними зусиллями НАБУ, САП та СБУ повідомлено про підозру:

голові суду;

колишньому голові суду (чинний суддя);

судді;

заступнику керівника апарату;

помічнику судді;

консультанту суду;

адвокату;

помічнику адвоката.

Крім того, повідомлено про підозру трьом особам у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб: двом помічникам судді та фізичній особі (посереднику).

Їхні дії кваліфіковані за такими статтями КК України:

368 – отримання неправомірної вигоди;

369 – надання неправомірної вигоди;

332 – організація незаконного перетину кордону;

114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

376-1 – незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.

Крім того, 3 судді отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їх звільнення.

Фото: НАБУ Викрили суддів і адвокатів, які допомагали ухилятися від мобілізації

Фото: НАБУ Викрили суддів із спільниками, які допомагали ухилятися від мобілізації

Ще у січні 2024 року НАБУ провело захід, за результатом якого задокументовано передачу одному із суддів неправомірної вигоди за обіцянку ухвалити потрібне рішення. Після чого учасники організованої групи продовжили свою злочинну діяльність.

Надалі, влітку та восени 2024 року, задокументовано нові злочини учасників схеми й повідомлено про підозру ще 9 особам.

У лютому 2025 року НАБУ і САП зібрано достатньо доказів для кваліфікації дій учасників схеми у складі організованої групи, за результатом чого повідомлено про нові підозри.Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.