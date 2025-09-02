Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 800 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1083790 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 800 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 800 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1083790 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1083790 (+800) осіб 
  • танків – 11156 (+1)
  • бойових броньованих машин – 23233 (+4)
  • артилерійських систем – 32301 (+53) 
  • РСЗВ – 1477 (+1) 
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1213 (+0) 
  • літаків – 422 (+0) 
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55446 (+170)
  • крилаті ракети – 3664 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60488 (+89)
  • спеціальна техніка – 3952 (+0). 

Дані уточнюються. 

