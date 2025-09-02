За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 800 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1083790 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1083790 (+800) осіб
- танків – 11156 (+1)
- бойових броньованих машин – 23233 (+4)
- артилерійських систем – 32301 (+53)
- РСЗВ – 1477 (+1)
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1213 (+0)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55446 (+170)
- крилаті ракети – 3664 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60488 (+89)
- спеціальна техніка – 3952 (+0).
Дані уточнюються.