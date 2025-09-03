Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Остання лікарня припинила роботу в Костянтинівці через обстріли

Занадто небезпечно для медиків та пацієнтів.

Остання лікарня припинила роботу в Костянтинівці через обстріли
Фото: Суспільне. Донбас

У місті Костянтинівка Донецької області через постійну загрозу російських ударів багатопрофільна міська лікарня змушена була закрити стаціонарне відділення та поліклініку. Це був останній медзаклад, який надавав допомогу містянам та переселенцям з окупованих територій.

Як пише "Суспільне Донбас", про припинення роботи повідомила директорка лікарні Олена Руденко. За її словами, умови в місті не дозволяють працювати медикам. Через небезпеку виїхали з міста анастезіологи, травматологи, хірурги.

З весни росіяни почали прицільно бити по медзакладу. Дрони пробили дах і перекриття, пізніше через обстріли у будівлі вибило усі шибки. У приміщеннях лікарні немає водопостачання та електроенергії. 

Усіх пацієнтів з Костянтинівки парамедики переправляють до Дружківки.
