Остання лікарня припинила роботу в Костянтинівці через обстріли

Занадто небезпечно для медиків та пацієнтів.

У місті Костянтинівка Донецької області через постійну загрозу російських ударів багатопрофільна міська лікарня змушена була закрити стаціонарне відділення та поліклініку. Це був останній медзаклад, який надавав допомогу містянам та переселенцям з окупованих територій.

Як пише "Суспільне Донбас", про припинення роботи повідомила директорка лікарні Олена Руденко. За її словами, умови в місті не дозволяють працювати медикам. Через небезпеку виїхали з міста анастезіологи, травматологи, хірурги.

З весни росіяни почали прицільно бити по медзакладу. Дрони пробили дах і перекриття, пізніше через обстріли у будівлі вибило усі шибки. У приміщеннях лікарні немає водопостачання та електроенергії.

Усіх пацієнтів з Костянтинівки парамедики переправляють до Дружківки.