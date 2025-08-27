WSJ: Трамп хоче, щоб Європа направила миротворців в Україну. Втім європейці проти

Європейське суспільство з побоюванням ставиться до спроб деяких урядів розгорнути тисячі військовослужбовців в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди.

План відправити тисячі європейських військовослужбовців в Україну, якщо буде досягнуто мирної угоди між Києвом і Москвою, стикається з ключовим скептиком: європейською громадськістю, пише The Wall Street Journal.

Президент Трамп нещодавно підтримав ідею про те, що США нададуть Україні певні гарантії безпеки після того, як Франція та Велика Британія запропонували направити до України так звані «сили стримування» після мирної угоди.

Однак європейські лідери стикаються з незручним фактом, що багато виборців виступають проти будь-якого розгортання, яке наражає війська на небезпеку. Країни Східної Європи не хочуть відволікати сили від власних кордонів, які утворюють східний фланг НАТО. Опір також досить поширений в Італії та Німеччині, які переслідує спадщина Другої світової війни.

Зокрема будь-яке розгортання військ Німеччиною може бути вирішене лише парламентом, де уряд має відносно невелику більшість. Опозиційні партії, як ультраправі, так і ультраліві, категорично проти відправлення військ в Україну. А опитування, проведене соціологічною компанією Insa минулого тижня, показало, що 56% респондентів виступили проти німецького внеску, що є зростанням порівняно з весною.

Навіть у Франції — одній з головних прихильниць направлення військ — громадська підтримка залежить від остаточної мирної угоди, а не від припинення вогню. Опитування, проведене соціологічною компанією Elabe у березні, показало, що 67% респондентів підтримали відправку французьких військ, якщо Київ і Москва досягнуть мирної угоди. Без неї 68% респондентів висловилися проти.

Європейські чиновники кажуть, що важко переконати громадськість у будь-якому розгортанні без чіткої заяви США про те, що європейські війська матимуть підтримку найсучаснішої армії світу. Незважаючи на хвилю шаленої дипломатії протягом останніх кількох тижнів, досі немає ясності щодо того, що США готові надати. Трамп виключив можливість розміщення військ на землі, заявивши, що США відіграватимуть певну роль у гарантуванні безпеки України.

Багато європейських лідерів кажуть, що розгортання військ в Україні є життєво важливим для безпеки Європи, попереджаючи, що Росія впорається з іншими частинами Європи, якщо Київ паде. Розгортання військ на землі також демонструє прагнення Європи захищати Україну, поки Вашингтон розглядає, які гарантії безпеки зрештою надати.

Ці аргументи знаходять підтримку більшості в деяких частинах Європи, зокрема в північних країнах. Нідерланди, Данія та Естонія заявили, що готові надати війська.

Президент Франції Еммануель Макрон намагався запевнити громадськість, що будь-яке розгортання буде здійснюватися в аеропортах та інших ключових об'єктах інфраструктури, далеко від будь-яких гарячих зон. Макрон та інші європейські лідери давно заявляють, що передова оборона має бути залишена добре озброєним українським військовим.

Участь Великої Британії також залишається під сумнівом. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що такі сили безпеки будуть розгорнуті лише за умови, що США пообіцяють надати підтримку, яка надасть військову допомогу їхнім військам у разі нападу Росії. Більшість британської громадськості, згідно з опитуваннями, рада участі своїх військових у будь-якій миротворчій місії, але не хотіла б провокувати пряму конфронтацію з Росією.

Уряд Стармера зберігає мовчання щодо того, чи дозволять британським військам в Україні стріляти по російських солдатах у разі повторного вторгнення в Україну.

Тим часом грандіозні плани щодо 30-тисячної європейської миротворчої місії були частково скорочені через те, що британська армія не має достатньої кількості особового складу. Франція та Велика Британія разом планують направити від 6000 до 10 000 військовослужбовців. За словами чиновників, участь Великої Британії, ймовірно, буде зосереджена на морській та повітряній сферах, допомагаючи патрулювати небо та море, щоб стримувати будь-яке російське вторгнення. Будь-яка присутність армії, ймовірно, буде зосереджена на навчанні українських сухопутних військ.

Однак, навіть прагнення до вузько визначених європейських сил отримує негативну реакцію, особливо з боку популістів континенту.

Польща була одним з найбільших донорів підтримки України в перші роки конфлікту, відправляючи на фронт військові літаки, танки, гелікоптери та бронетранспортери. Але Варшава провела червону лінію для відправлення військ до України в рамках ширших сил безпеки.

Ризики, пов'язані з відправкою військ до України, набагато вищі для прикордонних країн, стверджує Польща. Її сили можуть спровокувати ескалацію конфлікту, яка може поширитися на польську територію.

Після сплеску підтримки у 2022 році та великого напливу українських біженців з війни, конфлікт у Польщі став глибоко політизованим, де багато хто виступає за набагато менш активну позицію щодо підтримки. В опитуванні, проведеному незалежною соціологічною компанією United Surveys у березні цього року, 58,5% респондентів висловилися рішуче проти відправлення військ до України, а 28% відповіли, що Польща «ймовірно не повинна» відправляти війська до сусідньої країни.