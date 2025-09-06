У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ОВА: на Дніпропетровщині з-під завалів будинку дістали тіла трьох людей

Уночі ворог обстрілялв Нікопольщину і Синельниківщину, постраждав цивільний.

ОВА: на Дніпропетровщині з-під завалів будинку дістали тіла трьох людей
Фото: Сергій Лисак

У Синельниківському районі Дніпропетровщини з-під завалів будинку, в який 1 вересня влучила російська авіабомба, дістали тіла трьох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ ще 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. На жаль, та атака забрала життя двох чоловіків та жінки", — ідеться у повідомленні.

У ніч на 6 вересня під ворожим ударом перебували два райони. Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії й атакували FPV-дронами. Під ударами перебували Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.

У Синельниківському районі ворог завдавав ударів БпЛА по Петропавлівській, Слов’янській, Межівській громадах. Внаслідок атак постраждав 40-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно, виникла пожежа, пошкоджені три приватні будинки, автомобіль "швидкої".

Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною сім безпілотників.
Теми: , ,
