ОВА: на Дніпропетровщині з-під завалів будинку дістали тіла трьох людей

У Синельниківському районі Дніпропетровщини з-під завалів будинку, в який 1 вересня влучила російська авіабомба, дістали тіла трьох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ ще 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. На жаль, та атака забрала життя двох чоловіків та жінки", — ідеться у повідомленні.

У ніч на 6 вересня під ворожим ударом перебували два райони. Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії й атакували FPV-дронами. Під ударами перебували Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.

У Синельниківському районі ворог завдавав ударів БпЛА по Петропавлівській, Слов’янській, Межівській громадах. Внаслідок атак постраждав 40-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно, виникла пожежа, пошкоджені три приватні будинки, автомобіль "швидкої".

Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною сім безпілотників.