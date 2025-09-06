ГУР: в Україні налічується близько 700 000 російського військового контингенту

Це загальна кількість військових разом з іншими службами.

Загальна кількість російського військового контингенту в Україні налічує близько 700 тисяч осіб.

Про це пише LIGA.net з посиланням на заяву представника ГУР МО Андрія Юсова.

За словами Юсова загальна кількість російських військових разом з іншими службами в Україні налічує близько 700 000 осіб.

"Це разом з усіма: і з силами підтримки, і спецслужбами, і Росгвардією", – зазначив представник розвідки.

Більшу кількість окупантів зосереджено в Донецькій області, що говорить про пріоритети ворога. Щодо військових КНДР, вони як і раніше, присутні виключно на території Росії.