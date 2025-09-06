Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: в Україні налічується близько 700 000 російського військового контингенту

Це загальна кількість військових разом з іншими службами.

ГУР: в Україні налічується близько 700 000 російського військового контингенту
представник ГУР МО України Андрій Юсов
Фото: Зоряна Стельмах

Загальна кількість російського військового контингенту в Україні налічує близько 700 тисяч осіб.

Про це пише LIGA.net з посиланням на заяву представника ГУР МО Андрія Юсова.

За словами Юсова загальна кількість російських військових разом з іншими службами в Україні налічує близько 700 000 осіб.

"Це разом з усіма: і з силами підтримки, і спецслужбами, і Росгвардією", – зазначив представник розвідки.

Більшу кількість окупантів зосереджено в Донецькій області, що говорить про пріоритети ворога. Щодо військових КНДР, вони як і раніше, присутні виключно на території Росії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies