Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ обстріляла Миколаївську область, є пошкодження

Ворог бив з артилерії та атакував дронами.

Армія РФ обстріляла Миколаївську область, є пошкодження
Фото: скрин відео

Російська армія 5 вересня атакувала Миколаївщину FPV-дронами. Внаслідок цього пошкоджено будинки та автівку. Також регіон зазнав ударів з реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Упродовж доби армія РФ двічі атакувала FPV-дронами Очаків Очаківської громади. Внаслідок цього пошкоджено два приватні будинки. Ніхто не травмувався.

Ще вісім разів обстріляли FPV-дронами Куцурубську громаду. Через це пошкоджень зазнали три приватні будинки та легковий автомобіль. Обійшлось без жертв.

Цього ж дня о 14:07 російські армійці завдали удару з реактивної системи залпового вогню по Галицинівській громаді. Внаслідок чого в селі Лупареве пошкоджено три дачні будинки. Загиблих чи поранених немає.

Також с РСЗВ вночі 6 вересня двічі вдарили по Широківській громаді. Станом на 07:34 інформації щодо пошкоджень та травмованих немає.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies