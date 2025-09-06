Армія РФ обстріляла Миколаївську область, є пошкодження

Ворог бив з артилерії та атакував дронами.

Російська армія 5 вересня атакувала Миколаївщину FPV-дронами. Внаслідок цього пошкоджено будинки та автівку. Також регіон зазнав ударів з реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Упродовж доби армія РФ двічі атакувала FPV-дронами Очаків Очаківської громади. Внаслідок цього пошкоджено два приватні будинки. Ніхто не травмувався.

Ще вісім разів обстріляли FPV-дронами Куцурубську громаду. Через це пошкоджень зазнали три приватні будинки та легковий автомобіль. Обійшлось без жертв.

Цього ж дня о 14:07 російські армійці завдали удару з реактивної системи залпового вогню по Галицинівській громаді. Внаслідок чого в селі Лупареве пошкоджено три дачні будинки. Загиблих чи поранених немає.

Також с РСЗВ вночі 6 вересня двічі вдарили по Широківській громаді. Станом на 07:34 інформації щодо пошкоджень та травмованих немає.