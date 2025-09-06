Партизани "АТЕШ" фіксують переміщення ворожої техніки у Запорізькому напрямку

Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють, що російські війська можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку. Про це свідчать фіксування переміщення військової техніки з боєкомплектом у цьому напрямку.

"У районі Урзуфа зафіксовано підвищену активність противника, пов'язану з перекиданням боєкомплекту", — ідеться у повіомленні.

Партизани зазначають, що щодня фіксуються колони з боєприпасами, які рухаються одними й тими самими маршрутами. Водночас збільшилася кількість транспортних засобів, задіяних у підвезенні снарядів та ракет.

Крім того, виявлено нові точки розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів у прифронтовій зоні.

"Вся зібрана інформація у режимі реального часу передається Силам оборони України. Це дозволяє завдавати точних ударів по складах і маршрутах постачання, завдаючи противнику критичної шкоди та підриваючи його можливості вести наступальні дії", — ідеться у повідомленні.