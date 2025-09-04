"Мертві душі", рейдерство та розтрати на 45 мільйонів гривень: прокурори викрили масштабні махінації на Харківщині

Правоохоронці повідомили про підозру 27 особам у зловживанні службовим становищем, розтраті бюджетних коштів та рейдерстві.

За інформацією прокуратури Харківської області, загальні збитки становлять майже 45 млн грн.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Серед викритих схем:

"Мертві душі" та бронь від мобілізації – заступник директора комунального підприємства та його підлеглий фіктивно працевлаштували 16 осіб, частина з яких отримала "бронь", а сам заступник привласнив понад 3 млн грн через банківські картки "мертвих душ".

Розтрата коштів на закупівлі – ексзаступник Харківського міського голови та керівники підприємств завищували ціни під час закупівлі труб, ремонту доріг і лікарень; суми збитків варіюються від сотень тисяч до кількох мільйонів гривень.

Рейдерство та захоплення земель – державний реєстратор та інші посадовці незаконно переписували підприємства та зайняли землі на десятки мільйонів гривень.

Привласнення коштів під час облаштування укриттів у школах – директор ТОВ та начальниця управління освіти Чугуївської міської ради завдали громаді збитків на понад 8 млн грн.

Екологічні та лісові порушення – незаконне складування відходів, забруднення річок та продаж лісу без передоплати спричинили збитки на понад 10 млн грн.

Незаконний бізнес – організація виробництва тютюнових виробів для продажу без ліцензії.

Прокуратура підготувала клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

"Бюджетні кошти — це не особисті "заначки", а гроші громади, і ми не дамо перетворювати їх на джерело наживи для тих, хто ховається за посадами", — ідеться у повідомленні.