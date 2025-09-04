Правоохоронці України і Молдови затримали ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень

Їм оголосили підозри та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень.

Про це розповіли у Нацполіції.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного", – повідомили у поліції.

Згодом встановили, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.

Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також підписали угоду про створення спільної слідчої групи (JIT), що дало змогу координувати дії в режимі реального часу.

Правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування "кол-центру" та дропів. Зазначається, що довели їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.

Для знешкодження українські і молдовські правоохоронці провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.

Фото: Нацполіція Одна із затриманих учасниць

В Україні одночасно оперативники УСР та слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою області за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.

Затриманим у Молдові оголосили підозри за ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою) та 243 (відмивання коштів, вчинене організованою злочинною групою) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Суд узяв їх під варту.