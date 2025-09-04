У цих провадженнях фігурують 14 підозрюваних: 5 ув’язнених, 7 працівників Київського СІЗО та два медичні працівники філії Центру охорони здоров'я ДКВС у Києві та Київській області.

Працівники ДБР завершили досудові розслідування щодо “злочинної” вертикалі у Київському слідчому ізоляторі ‒ найбільшому СІЗО України.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальні акти у шести провадженнях направлено до суду.

У цих провадженнях фігурують 14 підозрюваних: 5 ув’язнених, 7 працівників Київського СІЗО та два медичні працівники філії Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби Уккраїни у Києві та Київській області.

Державне бюро розслідувань спільно з керівництвом Державної кримінально-виконавчої служби проводило в межах країни операцію з протидії катуванням і нелюдському поводженню у місцях позбавлення волі.

“Саме у межах цієї діяльності Бюро ліквідувало “злочинну” вертикаль у Київському СІЗО. Її очолював так званий “смотрящий”. До функціонування цієї “вертикалі” він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету”, ‒ зазначили у ДБР.

У листопаді 2024 року ДБР та Мін’юст ініціювали кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі ‒ хоча деякі працівники залишилися під кримінальним впливом.

У грудні 2024 року на території прогулянкового двору СІЗО було зафіксовано випадок, коли так званий “смотрящий” спільно з наближеними до нього особами жорстоко побили іншого ув’язненого, внаслідок чого той помер.

Працівники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати ‒ підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він і помер.

За результатами слідства до суду направлені справи щодо 3 працівників СІЗО та 2 медиків за низкою статей КК України:

ч. 3 ст. 365 ‒ перевищення влади або службових повноважень;

ч. 3 ст. 367 ‒ службова недбалість;

ч. 3 ст. 135 ‒ залишення в небезпеці;

ч. 2 ст. 139 ‒ ненадання допомоги;

ч. 1 ст. 366 ‒ службове підроблення;

ч. 1 ст. 358 ‒ підроблення офіційного документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ‒ співучасть у злочині групою осіб.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше до суду вже направлено обвинувальні акти щодо 4 працівників СІЗО, а також окремо щодо 5 ув’язнених (включаючи “смотрящого”) за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив працівників Київського СІЗО в замовчування причин смерті побитого ув’язненого. Він заявив, що у грудні 2024 року в Київському СІЗО ув’язненому нанесли смертельні тілесні ушкодження. Через 6 днів він помер.