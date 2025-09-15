Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Судитимуть “чорного археолога”, який хотів продати унікальний скарб бронзових кельтів

Обвинуваченому вдалося відшукати 11 фрагментів горщика, усередині яких містились чотири бронзові сокири-кельтів. 

У Закарпатській області судитимуть “чорного археолога”, який незаконно знайшов і намагався продати унікальний скарб бронзових кельтів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного ужгородця, який проводив незаконні  археологічні розкопки, а потім спробував продати унікальну археологічну знахідку датовану орієнтовно XII–IX ст. до н.е.

За матеріалами слідства, чоловік умисно проводив незаконні розкопки на пам’ятці археології, занесеної до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

У лютому 2025 року обвинуваченому вдалося відшукати 11 фрагментів горщика, усередині яких містились чотири бронзові сокири-кельтів. Усвідомлюючи важливість знайденого, чоловік не повідомив про знахідку, а привласнив її та намагався продати на одному з інтернет-аукціонів.  

“Незаконний продаж вдалося припинити завдяки скоординованим заходам  правоохоронців із представниками Національного музею історії України, які виявили лот під час моніторингу”, ‒ йдеться у пресрелізі.

  • Фахівці підтвердили, що знахідки є скарбом археологічної культури Ґава-Голігради, яка існувала в період фіналу пізнього бронзового віку – на початку раннього залізного віку. Вона була поширена від Верхнього Подністров’я та Попруття до північно-східної частині Карпатської котловини у басейні Верхньої Тиси та датується в межах XII–IX ст. до н.е. А те, що скарб знайдено у керамічній посудині, додає йому ще більшої унікальності. 

Усі археологічні знахідки вилучено та передано на відповідальне зберігання Національному музею історії України. 

Обвинуваченому інкриміновано незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок на об'єкті археологічної спадщини та незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу культурну цінність (ч. 1 ст. 298 КК України, ч. 1 ст. 193 КК України).

“Досудове розслідування здійснювало Ужгородське райуправління поліції спільно з Управлінням протидії кіберзлочинам у Закарпатській області під процесуальним керівництвом Ужгородської окружної прокуратури”, ‒ додали у прокуратурі. 
