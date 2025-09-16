МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Екологічна прокуратура оскаржує договір реконструкції на території Національного ботанічного саду

У 2018 році керівництво саду підписало договір із приватною компанією про реконструкцію об’єктів нерухомості. Після реконструкції більшість площ мала перейти у власність товариства, що фактично означало б втрату частини державної землі й майна.

Екологічна прокуратура оскаржує договір реконструкції на території Національного ботанічного саду
Фото: Офіс генпрокурора

Екологічна прокуратура оскаржує договір реконструкції на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка, повідомили в Офісі генпрокурора.

Господарський суд Києва розглядає позов Спеціалізованої екологічної прокуратури до Національного ботанічного саду і приватного товариства. Прокурори вимагають визнати недійсним договір, який створює ризик незаконного відчуження державного майна та заповідних земель.

Йдеться про майже 130 га території природно-заповідного фонду та пам’ятки садово-паркового мистецтва національного значення. 

У 2018 році керівництво саду підписало договір із приватною компанією про реконструкцію об’єктів нерухомості. За його умовами після реконструкції більшість площ мала перейти у власність товариства, що фактично означало б втрату частини державної землі й майна.

Хоча роботи не розпочалися, у 2019–2022 роках сад отримав від компанії понад 2,4 млн гривень. 

“Прокуратура наполягає: договір укладено з порушенням закону і він суперечить державним інтересам. Тому просить суд визнати його недійсним та стягнути отримані кошти в дохід держави”, ‒ йдеться у пресрелізі.
