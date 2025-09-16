​Кравченко: звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності

Станом на сьогодні, 16 вересня, з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"У липні я прийняв рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури. Це питання з самого початку на моєму особистому контролі й залишається на постійному контролі Офісу Генерального прокурора", – написав він у телеграмі.

За його словами, наразі з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад,а на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.

"Ніяких виключень, саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система, саме так ми відновлюємо довіру суспільства", – наголосив генпрокурор.